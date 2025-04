Tra loro, secondo quanto riportato dal Forum delle famiglie dei rapiti, ci sarebbe Maxim Harkin, di cui finora non erano giunti segnali di vita

Nuovo video di propaganda di Hamas: due ostaggi israeliani appaiono con i volti oscurati.

Hamas pubblica un video di propaganda con gli ostaggi Elkana Bohbot e Yosef-Haim Ohana.

Israele e lo spot di propaganda anti-Hamas - Dietro le Immagini - Guarda il programma completo.

Le fasce verdi, il palco, i certificati di rilascio: la propaganda di Hamas nei video della liberazione degli ostaggi israeliani.

Manifestazioni in Israele, da Haifa a Tel Aviv, per chiedere che "si completi l'accordo" - La prima fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza si è conclusa oggi senza che Hamas e Israele raggiungessero un accordo per l'attuazione della seconda fase.

Guerra in Medioriente: le news di oggi 1 marzo 2025.