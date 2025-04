Le formazioni confermate quando Emery apporta grandi modifiche

Leggi su Justcalcio.com

L'Aston Villa ospita Nottingham Forest nel calcio d'inizio di sabato in uno scontro cruciale nella lotta per il calcio della Champions League.Forest si dirige al terzo posto in Premier League, nove punti davanti a Villa mentre entrambi inseguono un posto tra i primi cinque, con il quinto probabile che sigillerà un posto al tavolo in alto europeo.Villa rimane nella Champions League di questa stagione e affronta un viaggio scoraggiante a Parigi la prossima settimana.La loro partecipazione agli ultimi otto look ha avuto un'influenza significativa sulla selezione della squadra di Villa mentre mirano a restringere il divario a Forest e Leapfrog Newcastle United sul tavolo.Dai un'occhiata alle notizie di squadraper il calcio d'inizio delle 17:30.