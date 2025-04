Anteprima24.it - Incendio Scafati, in corso monitoraggio della qualità dell’aria

Tempo di lettura: 2 minutiÈ inilnel territorio interessato dall’divampato in tarda mattinata nel sito “Seneca” di gestione di rifiuti a via Galileo Ferraris nel comune di(Sa). A una prima osservazione, il rogo ha interessato cospicui volumi di rifiuti, merceologicamente riconducibili a materiale plastico e carta/cartone da imballaggi. I tecnici Arpac, intervenuti su richiesta dei Vigili del fuoco, hanno installato due campionatori in un’area di probabile diffusione degli inquinanti atmosferici sulla basedirezione del vento, uno per la ricerca di diossine/furani, l’altro per la ricerca di metalli, Ipa, PM10. Sulla base dell’evoluzione dell’evento, l’Agenzia potrà a breve posizionare anche un laboratorio mobile nell’area interessata, in grado di misurare le concentrazioni orarie di un set di inquinanti atmosferici, tra cui polveri sottili PM10 e PM2,5, monossido di carbonio, ossidi di azoto, benzene, toluene, xilene, allo scopo di avere un quadro complessivoa conclusione dell’