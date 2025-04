Amore + Iva lo spettacolo di Checco Zalone proposto in tv | quando vederlo e imitazioni

Checco Zalone porta in tv Amore + Iva. Lo spettacolo teatrale ha visto il comico girare l’Italia facendo tappa in 17 regioni e 38 città diverse. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi saranno gli ospiti.Amore + Iva, Checco Zalone porta il suo spettacolo teatrale in tvTorna la grande comicità di Checco Zalone in prima serata su Canale 5. Lo showman, che un mese fa ha lanciato la sua nuova hit ‘L’ultimo giorno di patriarcato‘, è stato impegnato negli scorsi mesi in una tournée teatrale di grande successo. ‘Amore + Iva‘ è stato infatti uno spettacolo ricco di musica, storie e parodie proposte con il personalissimo e inimitabile stile del comico pugliese. La messa in onda è prevista per giovedì 10 aprile 2025 su Canale 5 alle ore 21.20.Ma coca vedremo? Sarà trasmesso lo spettacolo del 2023 che si è tenuto all’Arena di Verona. Superguidatv.it - Amore + Iva, lo spettacolo di Checco Zalone proposto in tv: quando vederlo e imitazioni Leggi su Superguidatv.it porta in tv+ Iva. Loteatrale ha visto il comico girare l’Italia facendo tappa in 17 regioni e 38 città diverse. Scopriamo insiemeandrà in onda e chi saranno gli ospiti.+ Iva,porta il suoteatrale in tvTorna la grande comicità diin prima serata su Canale 5. Lo showman, che un mese fa ha lanciato la sua nuova hit ‘L’ultimo giorno di patriarcato‘, è stato impegnato negli scorsi mesi in una tournée teatrale di grande successo. ‘+ Iva‘ è stato infatti unoricco di musica, storie e parodie proposte con il personalissimo e inimitabile stile del comico pugliese. La messa in onda è prevista per giovedì 10 aprile 2025 su Canale 5 alle ore 21.20.Ma coca vedremo? Sarà trasmesso lodel 2023 che si è tenuto all’Arena di Verona.

