Dayitalianews.com - Niccolò ‘Alfiere della Repubblica’ a 16 anni: salvò donna che stava soffocando. Chi sono gli altri giovani insigniti da Mattarella

Lui si chiamaRicci, abita a Carrara, ha solo 16, ed è uno dei 29nominati ‘Alfieriper essersi distinti in diversi ambiti nel 2024. Ricci,dal soffocamento una collaboratrice scolastica chemangiando una merendina.Il salvataggioIl giovanela vita di una collaboratrice scolastica cherischiando di soffocare mentre mangiava una merendina.era appena uscito dalla classe per andare in bagno e vide che lanon riusciva più a respirare. Dimostrando freddezza e competenza intervenne, praticando sullala manovra di Heimlich che aveva imparato dalla madre infermiera.Con il suo intervento, il 16enne riuscì a evitare conseguenze drammatiche per la biche, dopo gli accertamenti in pronto soccorso, fece ritorno a casa e successivamente al lavoro.