Sololaroma.it - Marsiglia-Tolosa, il pronostico di Ligue 1: occhio a multigol e 1° tempo

Leggi su Sololaroma.it

La vittoria a sorpresa del Nantes in casa del Nizza ha aperto il weekend della ventottesima giornata di1, che si protrarrà fino al posticipo di domani, domenica 6 aprile, che completerà il turno. L’ultima partita del programma si giocherà allo Stadio Velodrome e vedrà affrontarsi, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.30, in un match molto interessante soprattutto dopo tutto ciò che è successo attorno alla formazione di De Zerbi.Il clima in casaè infatti decisamente infuocato, con il quasi ammutinamento da parte dei giocatori dopo che il tecnico italiano avrebbe rifiutato di allenarli per via degli ultimi risultati negativi. A far scatenare i problemi sono state le tre sconfitte consecutive con le quali i padroni di casa si presentano a questo match, che sarà di fondamentale importanza per capire se ci sarà una reazione necessaria per poter difendere la conquista del posto in Champions League.