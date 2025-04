Internews24.com - Borghi sicuro: «Inter, a Parma devi vincere! L’idea di Inzaghi è quella di…»

Le parole del telecronista sul match venuto negli studi di Sky Sport, Stefano ha espresso il suo parere su: LE PAROLE - «Bisogna, dare i minuti giusti a Lautaro. Io credo che oggi sia di prendersi la partita fin da subito, poi se c'è da fare gestione si fa più avanti. Mi incuriosisce vedere il doppio play, a me addirittura sembra un quadruplo play: ci sono Asllani, Calhanoglu, Mkhitaryan e Bastoni L'si è segnalata per qualche permeabilità difensiva di troppo in questa stagione, nella partita col Milan c'è stata qualche situazione migliorabile con la palla tra i piedi. Mettendo questa regia multipla, lancia un segnale: io la partita me la prendo subito