Inter in campo prima del Napoli? Il commento di Marotta è pungente

Marotta punge il Napoli: riguarda l'Inter in campo prima degli azzurri, il presidente nerazzurro si esprime un po' a sorpresa.

L'Inter è scesa in campo per affrontare il Parma al Tardini. Saranno quindi ancora i nerazzurri a giocare per primi rispetto al Napoli fra le squadre impegnate nella lotta Scudetto, dato che il club azzurro giocherà invece solo lunedì contro il Bologna. I nerazzurri, così, hanno l'opportunirà di portarsi momentaneamente a +6 (almeno sino a lunedì sera).

Marotta sulla lotta Napoli-Inter: il commento

Ha parlato anche di questa dinamica nel pre-gara a Dazn il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Il patron nerazzurro ha ridimensionato un po' questo legame, offrendo il suo punto di vista:

"Siamo abituati a giocare sia prima, che a giocare dopo. Forse giocando prima giochi con una libertà mentale, è chi gioca dopo che deve rincorrere o forse è agevolato.

