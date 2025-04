It.insideover.com - Luigi Daniele: “Se non vale oggi a Gaza, il diritto internazionale domani non varrà più da nessuna parte”

Il 29 dicembre 2023 il Sud Africa ha portato Israele a processo dinanzi alla Corte di Giustiziaper i crimini che aveva compiuto e che sta compiendo da ormai 14 mesi nei confronti della popolazione civile palestinese nella striscia di, in particolare per genocidio. Il 21 novembre 2024 la Corte Penaleha emanato dei mandati di cattura contro Yoav Gallant, ex ministro della difesa israeliano, Benjamin Netanyahu, PM israeliano, e Mohammed Deif, leader dell’ala armata di Hamas, per una serie di crimini di guerra e contro l’umanità. Abbiamo intervistato, senior lecturer didell’Università di Nottingham, per comprendere come ilsi pone rispetto a, i risvolti futuri e perché ciò è determinante per il mondo che ci prospetta.