Chituru Ali apre la stagione con un tempo alto nella bufera | motore da rodare negli States

Chituru Ali ha aperto la propria stagione agonistica, correndo i 100 metri al Miramar Invitational sotto un vento a favore di addirittura 4,3 m/s (ben oltre il limite di 2,0 imposto per la ratifica a livello statistico delle prestazioni). Il secondo italiano più veloce di sempre sul rettilineo, capace di sfrecciare in 9.96 lo scorso anno a Turku, ha scaldato i motori in questo appuntamento in Florida: non ci si aspettava la prestazione a effetto da parte dello sprinter comasco, che doveva però rompere il ghiaccio dopo più di sette mesi di inattività (non gareggiava dallo scorso 25 agosto, quando si rialzò negli ultimi metri per un fastidio fisico). Il 26enne ha concluso la propria batteria al quinto posto con l'elevato tempo di 10.36, considerando anche la generosa brezza che soffiava alle spalle in questo appuntamento valido per il Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza).

