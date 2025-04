La gita choc del Rinaldini a Palermo docenti e alunni braccati da tre ragazzini | Minacciati con il coltello

La gita choc del Rinaldini a Palermo, docenti e alunni braccati da tre ragazzini: «Minacciati con il coltello» - ANCONA Avevano appena finito di visitare la casa-museo di don Giuseppe Puglisi, a Palermo, quando si sono trovati di fronte tre ragazzini. Sono spuntati coltelli e tirapugni. Gesti intimidatori ... (msn.com)

