Malore fatale in casa muore Mirco Soprani | l' ex sindaco di Castelfidardo stroncato da un infarto

Castelfidardo ? Lutto a Castelfidardo per l'improvvisa morte dell'ex sindaco Mirco Soprani. Aveva 65 anni, è stato stroncato da un attacco di cuore. La notizia si è. Corriereadriatico.it - Malore fatale in casa, muore Mirco Soprani: l'ex sindaco di Castelfidardo stroncato da un infarto Leggi su Corriereadriatico.it ? Lutto aper l'improvvisa morte dell'ex. Aveva 65 anni, è statoda un attacco di cuore. La notizia si è.

