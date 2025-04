Liberoquotidiano.it - La Regione Siciliana al Vinitaly 2025: eccellenze vinicole e leadership nella sostenibilità

Laparteciperà alla fiera di, il più importante salone internazionale dedicato al vino che si terrà a Verona dal 6 al 9 aprile. L'evento sarà l'occasione per celebrare l'eccellenza della vitivinicoltura, un settore che rappresenta un pilastro dell'economia regionale e un simbolo del "Made in Sicily" nel mondo. Lo stand dellaalal Padiglione 2 sarà un viaggio fra tradizione e innovazione, con degustazioni, incontri e presentazioni dedicati alla valorizzazione del patrimonio vinicolo dell'isola. Saranno presenti 94 aziendesiciliane al Padiglione 2 e 28 aziende bio al Padiglione 11, pronte a raccontare la loro storia e a far conoscere l'unicità dei loro prodotti. La partecipazione alè promossa dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea dellae dall'IRVO (Istituto Regionale del Vino e dell'Olio).