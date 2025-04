Musk al congresso della Lega | Spero zero dazi in futuro in Ue aumenteranno gli attacchi terroristici

Musk è intervenuto al congresso federale della Lega a Firenze intervistato da Matteo Salvini. Parlando in video colLegamento, si è espresso su diversi temi dai dazi Usa al terrorismo fino alla guerra in Ucraina. «Spero che Usa e Europa riescano a creare una partnership molto stretta, più forte. Spero che ci sposteremo in una zona di zero dazi in futuro, con una zona di libero scambio fra l’Europa e il Nord America. Questa è la mia speranza per il futuro», ha dichiarato. Poco prima, in apertura della kermesse, Salvini aveva invocato un dialogo «con gli amici americani» sulla questione dazi.Musk: «Vedremo uccisioni di massa in Europa»Sollecitato dal leader leghista, il miliardario ha parlato anche di migranti: «L’immigrazione di massa è una cosa folle, porterà alla distruzione di qualsiasi Paese la consenta. Lettera43.it - Musk al congresso della Lega: «Spero zero dazi in futuro, in Ue aumenteranno gli attacchi terroristici» Leggi su Lettera43.it Elonè intervenuto alfederalea Firenze intervistato da Matteo Salvini. Parlando in video colmento, si è espresso su diversi temi daiUsa al terrorismo fino alla guerra in Ucraina. «che Usa e Europa riescano a creare una partnership molto stretta, più forte.che ci sposteremo in una zona diin, con una zona di libero scambio fra l’Europa e il Nord America. Questa è la mia speranza per il», ha dichiarato. Poco prima, in aperturakermesse, Salvini aveva invocato un dialogo «con gli amici americani» sulla questione: «Vedremo uccisioni di massa in Europa»Sollecitato dal leader leghista, il miliardario ha parlato anche di migranti: «L’immigrazione di massa è una cosa folle, porterà alla distruzione di qualsiasi Paese la consenta.

Elon Musk sarà ospite al congresso della Lega in video-collegamento dagli Usa. Musk a congresso Lega: "Aumento attacchi terroristici in Ue, saranno di massa". Musk interviene al congresso della Lega: «Spero zero dazi in futuro, è il consiglio che ho dato a Trump. Confi. Musk al congresso della Lega: “Spero arriveremo a zero dazi. Lega, al congresso Musk in collegamento da Washington. Salvini ospita Musk al congresso della Lega: lo sgarbo a Meloni e i segnali di vicinanza a Trump. Ne parlano su altre fonti

Elon Musk interviene a sorpresa al congresso della Lega: «Spero zero dazi in futuro. Alla fine in Europa vedremo attacchi e massacri di massa» - Colpo di scena al congresso federale della Lega: l'imprenditore miliardario Elon Musk ha fatto un'apparizione inattesa, rispondendo alle domande del segretario del partito, ... (ilgazzettino.it)

Elon Musk ospite al congresso della Lega, cosa ha detto il miliardario consigliere di Trump a Salvini - Elon Musk ha parlato per alcuni minuti al congresso federale della Lega. Il miliardario, ‘intervistato’ da Matteo Salvini, ha attaccato l’immigrazione di massa e la regolamentazione europea, e ha dett ... (fanpage.it)

Musk a sorpresa al congresso della Lega: «Spero zero dazi in futuro, è il consiglio che ho dato a Trump. Confido in alleanza Usa-Ue» - Con una carrellata di foto di Matteo Salvini, con gli elettori e alleati stranieri in vari comizi o al raduno di Pontida, è cominciato il congresso federale della Lega alla fortezza da ... (msn.com)