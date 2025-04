Internews24.com - Stramaccioni: «In queste due settimane l’Inter si gioca tanto! Chivu? Era già allenatore in campo…»

di Redazione: «Induesi? Era giàin campo.» Le parole dell’ex tecnicoAndreaha parlato cosi ai microfoni di Dazn nel pre gara di Parma Inter:MOMENTO INTER- «Dueche diranno tantissimo di tre dei quattro obiettivi deldi questa stagione, come ha detto anche lo stesso Inzaghi.»«Io l’ho allenato e vi dico che è uno di queitori che gli allenatori definiscono allenatori in campo. Un’intelligenza calcistica superiore,tore moderno, precursore nel suo ruolo. Avrebbe successo anche nel calcio moderno.»SQUALIFICA INZAGHI «Lui e Farris sono fatti l’uno per l’altro, il rapporto dura dai tempi della Lazio e Farris ha sempre fatto benissimo senza Inzaghi. Il testa a testa col Napoli è avvincente per lo scudetto, negli ultimi anni c’era sempre o quasi stata una squadra che dominava.