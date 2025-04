Kevin Owens | A gennaio durante un match mi sono reso conto che qualcosa non andava

Kevin Owens ha parlato al pubblico annunciando che dovrà operarsi al collo con conseguente lungo stop. Il canadese salterà, dunque, WM 41 e non è chiaro quando lo rivedremo in azione. durante una successiva intervista KO ha parlato di nuovo della sua situazione.“Ho accusato il problema in un match normale”durante una intervista con “My Mom’s Basement”, Kevin Owens ha ulteriormente parlato del suo problema al collo: “Faccio questo mestiere da 25 anni e mi sento bene. Anche ora sto bene. Non è un problema costante, ma negli ultimi mesi durante i match mi sono reso conto che qualcosa non andava, avevo qualche strana sensazione. Abbiamo fatto degli accertamenti e abbiamo capito che il problema sta nel collo. A dicembre ho fatto una risonanza completa, su tutto il corpo. Zonawrestling.net - Kevin Owens: “A gennaio durante un match mi sono reso conto che qualcosa non andava” Leggi su Zonawrestling.net Come vi abbiamo riportato, ieri notte a SmackDownha parlato al pubblico annunciando che dovrà operarsi al collo con conseguente lungo stop. Il canadese salterà, dunque, WM 41 e non è chiaro quando lo rivedremo in azione.una successiva intervista KO ha parlato di nuovo della sua situazione.“Ho accusato il problema in unnormale”una intervista con “My Mom’s Basement”,ha ulteriormente parlato del suo problema al collo: “Faccio questo mestiere da 25 anni e mi sento bene. Anche ora sto bene. Non è un problema costante, ma negli ultimi mesimichenon, avevo qualche strana sensazione. Abbiamo fatto degli accertamenti e abbiamo capito che il problema sta nel collo. A dicembre ho fatto una risonanza completa, su tutto il corpo.

