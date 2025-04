Una staffetta per la lotta ai tumori infantili

tumori pediatrici, che colpiscono ogni anno in Italia circa 1.400 bambini sotto i 14 anni. All’interno del Village della Half Marathon Firenze, alle 11, ha preso il via la staffetta toscana, in contemporanea con quelle delle altre regioni italiane. Un mosaico di sport e solidarietà che unisce il Paese da Nord a Sud, grazie a un format podistico non competitivo articolato su venti staffette regionali, tutte impegnate nella stessa missione: correre per donare speranza. A Firenze, l’organizzazione è stata curata dal CME Toscana e l’esecuzione affidata al Battaglione Trasmissioni Abetone: circa 30 militari si sono alternati lungo il percorso ciclabile da Firenze a Prato, dove hanno simbolicamente passato il testimone all’Asd Prato Promozione, che proseguirà verso Pistoia. Sport.quotidiano.net - Una staffetta per la lotta ai tumori infantili Leggi su Sport.quotidiano.net Firenze, 5 aprile 2025 – È scattata sabato 5 aprile, anche da Firenze, la quinta edizione della Run4Hope Massigen, il Giro d’Italia solidale a staffette, nato per raccogliere fondi a sostegno della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, con particolare attenzione aipediatrici, che colpiscono ogni anno in Italia circa 1.400 bambini sotto i 14 anni. All’interno del Village della Half Marathon Firenze, alle 11, ha preso il via latoscana, in contemporanea con quelle delle altre regioni italiane. Un mosaico di sport e solidarietà che unisce il Paese da Nord a Sud, grazie a un format podistico non competitivo articolato su venti staffette regionali, tutte impegnate nella stessa missione: correre per donare speranza. A Firenze, l’organizzazione è stata curata dal CME Toscana e l’esecuzione affidata al Battaglione Trasmissioni Abetone: circa 30 militari si sono alternati lungo il percorso ciclabile da Firenze a Prato, dove hanno simbolicamente passato il testimone all’Asd Prato Promozione, che proseguirà verso Pistoia.

