Addio ad Antonello Fassari il “Cesare” de I Cesaroni | è morto a 72 anni l’attore amato dal pubblico italiano

Addio ad Antonello Fassari: è morto a 72 anni l'attore de I Cesaroni. Celebre per il ruolo di Cesare e per la sua partecipazione a tantissime indimenticabili commedie della tradizione italiana. Leggi su Fanpage.it ad: èa 72l'attore de I. Celebre per il ruolo di Cesare e per la sua partecipazione a tantissime indimenticabili commedie della tradizione italiana.

Addio ad Antonello Fassari, il “Cesare” de I Cesaroni: è morto a 72 anni l’attore amato dal pubblico italiano - (fanpage.it)

Lutto nel cinema italiano, addio ad Antonello Fassari. Conosciuto per il cult "Avanzi" e per la serie "I Cesaroni" - E’ morto a 72 anni Antonello Fassari, tra gli attori italiani, con inclinazione comica, più popolari grazie alla partecipazione a programmi tv cult come Avanzi e a serie televisive amate come I ... (gazzettadelsud.it)

Morto Antonello Fassari, l’attore aveva 72 anni - Negli anni ’80, Fassari ha ampliato la sua attività al cinema e alla televisione, partecipando a vari film e telefilm come I Ragazzi della Terza C. Nel 1984, ha inciso una delle prime canzoni rap ... (ciakmagazine.it)