Liberoquotidiano.it - Ottavia Piana soccorsa nella grotta per la seconda volta? Clamoroso Tozzi, la stronca: "Non dobbiamo abusare"

, la speleologa rimasta bloccata per 80 ore nelle profondità dellaBueno Fonteno in provincia di Bergamo, è sana e salva. E questa è una bella notizia. Ma non era la primache la donna si era avventurata in una impresa di questo tipo.era rimasta bloccata proprio in quellagià lo scorso anno. Ma a che prezzo? Fermo restando che aiutare una persona che si trova in seria difficoltà è un atto doveroso e necessario, alcuni si sono chiesti chi abbia pagato tutte le persone che sono state impiegate nelle operazioni di soccorso della ragazza. "I nostri soci - ha confermato alla Stampa il presidente della Società Speleologica italiana Sergio Orsini - hanno un'assicurazione che copre i costi in caso di infortunio". Ma chi li sborsa i soldi? "Noi cittadini", ha chiosato Orsini.