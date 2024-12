Liberoquotidiano.it - Ottavia Piana estratta dalla grotta dopo 75 ore. "Fratture multiple", corsa in ospedale: come sta

Erano le ore 2.59 di questa notte quando i soccorritori hanno riportato in superficie la speleologa bresciana di 32 anni,che dal pomeriggio di sabato 15 dicembre era rimasta intrappolata, a seguito di una caduta, in una parte inesplorata della'Abisso Bueno Fonteno' in provincia di Bergamo. Laera rimasta incastrata nello stesso tratto e socanche un anno fa. La speleologa, una volta presa in carico dall'eliambulanza di Areu 118, è stata trasportata all'di Bergamo per essere sottoposta ad accertamenti. Secondo i medici soccorritori entrati nellaha riportatofacciali e a un ginocchio, oltre a traumi alle vertebre e alle costole. Difficili e molto complesse le operazioni di recupero sia per le condizioni di salute della speleologa che per il rischio di crolli all'interno della