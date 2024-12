Ilrestodelcarlino.it - Nuovo codice della strada: multa da 250 euro perché parlava al cellulare al volante

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Faenza (Ravenna), 18 dicembre 2024 – Anche la Polizia Locale dell’Unione Romagna Faentina, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni delche inaspriscono le sanzioni per l’uso delmentre ci si trova alla guida, è scesa in campo per far rispettare la nuova normativa. Questa mattina (mercoledì) una pattuglia ha fermato in corsopa un’automobilista faentina sorpresa a utilizzare ilmentre si trovava alla guida. Alla donna è stata contestata la violazione dell’art. 173 del, che ha comportato una sanzione amministrativa da 250, la decurtazione di 5 punti e il ritiropatente di guida per la successiva sospensione. Le modifiche almirano a ridurre gli incidentili causati da distrazioni al