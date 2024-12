Liberoquotidiano.it - Napoli, rimosso il Pulcinella di Gaetano Pesce? Se l'arte è pubblica, la provocazione non basta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Buon gusto e reale pertinenza. Sono questi i criteri indispensabili sottesi e indispensabili a ogni intervento di, cui nonno la voglia di stupire, menare scandalo e far discutere sulla base dell'insopportabile e volgare “che se ne parli”. Sul tema butta male a, ed è strano perché se c'è una città in cui il progetto del contemporaneo in passato ha convinto è proprio questa, basti pensare alle stazioni della metropolitana progettate e decorate da artisti di fama internazionale e particolarmente ispirati. Cosa che non è accaduta né a Michelangelo Pistoletto né a, piazzati senza successo e tra le polemiche a piazza Municipio. Vittima di un incendio doloso, poi ricostruita e riallestita, la Venere degli stracci del maestro poverista non è piaciuta ai cittadini accortisi che un'opera da museo, nata nel 1967, non può essere ingrandita a dismisura e monumentalizzata a oltre mezzo secolo di distanza senza apparire grottesca.