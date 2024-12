Notizie.com - Multe annullate ai “no-Vax”, la polemica di Bassetti: “Allora risarcite chi ha pagato”

Negli ultimi giorni ha creatola notizia legata alleai no-Vax. All’interno del decreto Milleproroghe il governo ha cancellato la sanzione, ma non risarcirà chi ha già.Si torna dunque a parlare di un argomento molto delicato quello dei vaccini che per anni, dopo la pandemia da Coronavirus, ha diviso tutto il mondo tra chi ciecamente si è fidato vedendoli come la soluzione e chi ha fatto di tutto per non farli.ai “no vax”,non è d’accordo (ANSA) Notizie.comAll’epoca il governo decise una multa di 100 euro per gli over 50 che avevano deciso di non effettuare nemmeno un dose di vaccino, cosa che non aveva fermato i “no vax” convinti nel portare avanti la loro decisione a fronte della disinformazione che si era trasformata in certezza.