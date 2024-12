Ilnapolista.it - Lorenzo Buffon: «Boniperti? Lorenzi lo ribattezzò Marisa ma Giampiero era un grande amante delle donne»

Il Corriere della Sera ha intervistatoun mito del calcio, portiere del Milan che vinse ben 4 scudetti. Oggi ha 95 anni si racconta così:«Ho appena fatto una piccola operazione per un’ernia, per questo mi vede con una stampella. Ma guido ancora, faccio un po’ di ginnastica, mangio con moderazione, ho eliminato l’alcol e il fumo. Poi dipingo, sto con lamia seconda moglie Loredana e guardo le partite del mio Milan, anche se in tv parlano troppo».È vero che l’Udinese la scartò da ragazzo perché era troppo alto?«Sì, andai al Portogruaro e attraverso un dirigente che aveva contatti con il Milan, a giugno del 1949, un mese dopo la tragedia del Grande Torino per cui tifavo, mi ritrovai a Milano come quarto portiere. Ma scalai in fretta le gerarchie, ricordo ancora il mio amico Liedholm che mi disse: “domani tu jocare.