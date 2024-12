Ilfattoquotidiano.it - “Lei mi ha salvato la vita”: pilota lascia la cabina dell’aereo e va ad abbracciare una passeggera. Ecco cosa è accaduto

Si chiama LauraLoGiudice lache ha filmato un momento unico. Siamo sul volo American Airlines dal George Bush di Houston verso il Liberty International di Newark, New Jersey. È lo scoso 14 dicembre. A un certo punto, uno dei due pilotilae va verso una. Poi la sopresa perché prima la abbraccia e poi esclama: “Mi hala”.In che senso? La ragazza è una donatrice di midollo osseo e proprio ilè stato beneficiario di questo “dono” salva. La donna, ha spiegato il, era una donatrice compatibile più vicino al suo profilo genetico rispetto a suo fratello.”Una vera eroina”, ha detto il membro dell’equipaggio mentre tutti i passeggeri applaudivano. Il video è visibile sul New York Post. Il trapianto di midollo osseo conosciuto anche trapianto di cellule staminali, è utilizzato per trattare alcuni tipi di tumori e altre patologie che colpiscono le cellule del sangue.