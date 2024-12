Oasport.it - La Virtus Bologna lotta al Pireo in Eurolega, ma Vezenkov e Fournier trascinano l’Olympiacos

Grecia-Italia 2-0. Dopo la sconfitta di ieri dell’Olimpia Milano contro il Panathinaikos, anche lacade ad Atene contro. Alfinisce 87-77 per i padroni di casa. I greci cancellano gli ultimi due ko consecutivi e ritrovano un successo che li proietta al terzo posto in classifica. La, oggi senza Shengelia, rimane invece in penultima posizione con le possibilità di accedere almeno al Play-In che si allontanano. C’è comunque tutto ancora un girone di ritorno e quindi il tempo per una clamorosa rimonta.Olympiacos trascinata dalle sue stelle. Sashamette a referto una doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi, mentre Evanchiude il suo match con 20 punti. Allanon bastano i 20 punti di Marco Belinelli, che ne aveva segnati 14 all’intervallo, ed anche i 15 di Matthew Morgan.