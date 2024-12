Sport.quotidiano.net - La Recanatese si rinforza. Ecco Mascolo e Pierfederici

Un volto nuovo allaed un altro "semi-nuovo". Partiamo da quest’ultimo visto che il tesseramento del portiere Nicolaè diventato ufficiale. Il 22enne aveva infatti già fatto parte dell’organico giallorosso nella scorsa stagione in C anche se ha ricoperto sostanzialmente il ruolo di secondo, dietro Gabriel Meli. Ha avuto modo, comunque, di giocare tre partite, a Lucca e Chiavari ed in casa con il Gubbio, mostrando, anche nelle amichevoli e nell’apparizione in Coppa Italia con la Vis Pesaro, buone doti che torneranno senz’altro utili alla squadra. In precedenza il ragazzo, nato a Bologna, aveva indossato, tra i Dilettanti, le maglie di Acireale, Carpi e Gravina. Già da qualche settimana era tornato a frequentare il Tubaldi e già dal prossimo match sarà a disposizione. Definito anche l’ingaggio del jolly Gianmarco, anche lui, come Stefano Spagna, in uscita dalla Civitanovese.