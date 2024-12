.com - La qualità dell’aria peggiora a Roma: i consigli del Comune

Leggi su .com

Nei prossimi giorni, lapotrebbe subire un significativomento, con livelli di inquinamento atmosferico vicini al superamento delle soglie limite stabilite dalla legge. Ilha lanciato un avviso ai cittadini, invitandoli a adottare comportamenti responsabili per limitare l’emissione di sostanze inquinanti e migliorare la situazione ambientale.inmentoSecondo le previsioni, le condizioni meteorologiche potrebbero favorire l’accumulo degli inquinanti nell’atmosfera, determinando un rischio maggiore per la salute pubblica, soprattutto per i soggetti più vulnerabili come bambini, anziani e persone con patologie respiratorie.Per contrastare questa criticità, il Campidoglio ha elencato una serie di suggerimenti volti a ridurre l’impatto delle emissioni, promuovendo al contempo uno stile di vita più sostenibile.