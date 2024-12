Ilgiorno.it - La “primavera“ dopo i ponteggi. Ecco il Giardino Sottocasa

Lavori agli sgoccioli, la grande bellezza tornerà al pubblico in. Per il, lo spazio segreto rimasto fuori dalla portata della gente per decenni, è il momento del ritorno. Ieri, a Vimercate, amministratori, curatori, esperti hanno raccontato la rinascita e il futuro dei 27mila metri nascosti (su 61 ettari coinvolti nel restyling) pronti a farsi amare dai visitatori. Quando la città vinse, unica in Lombardia, insieme ad altri 99 centri italiani, un bando del ministero per il recupero del parco della Villa gli obiettivi erano due: restaurare e rivitalizzare. E oggi il Comune mantiene la promessa. Arriva in porto un percorso lunghissimo avviato con l’acquisto della dimora settecentesca più di 20 anni fa, che Palazzo Trotti condivide con la famiglia Berlusconi, proprietaria della porzione privata dello storico complesso in via Vittorio Emanuele.