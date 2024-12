Liberoquotidiano.it - La notte dei Caschi d'oro di Autosprint e Volanti Aci 2024

È fissato per la serata di giovedì 19 dicembre l'appuntamento per l'edizionedeid'Oro diACI. Un evento che si preannuncia ricchissimo di sorprese, e che avrà luogo in una location unica come la sala del Museo Checco Costa all'interno dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola. Ovvero, il circuito che ospita il gran premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy della Formula 1 e la 6 Ore del Mondiale Endurance. Tanti anche quest'anno gli ospiti attesi che riceveranno gli ormai tradizionalissimi “oscar” del motorsport assegnati dadall'ormai lontano 1966 e i preziosiACI: tra loro ci saranno piloti che hanno ottenuto importanti affermazioni nel corso della stagione, giovani promesse del motorsport, ma anche piloti del passato che hanno contribuito a fare la storia del motorismo sportivo.