Ilrestodelcarlino.it - Infiltrazioni e infissi rotti. Il Nas chiede i documenti sulla scuola Zannoni

media, i carabinieri del Nas dopo il sopralluogo della scorsa settimana svolto insieme ai tecnici dell’igiene pubblica dell’Ausl hanno acquisito anche documentazione ufficiale come atti pubblici e relativi al progetto di costruzione dell’edificio, ma anche carteggi tra enti tra cui sembrerebbero esserci anche le email intercorse tra l’amministrazione comunale e i dirigenti dell’istituto comprensivo. Nelle scorse ore si parlava anche della richiesta di incontro tra i carabinieri stessi, il responsabile del progetto ed il sindaco. Il tutto per valutare le condizioni dell’edificio scolastico e prendere conseguenti provvedimenti. Nellainfatti non vi sono solamente glidelle finestre pericolanti, che si stanno staccando dalle cornici, sono presenti anche crepe e fessurazioni nei muri, nonchédi acqua dalla copertura nelle aule dell’ultimo piano.