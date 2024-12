Honda e Nissan valutano una fusione, ancora nessuna decisione

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 dic. (askanews) –stanno valutando una– che porterebbe alla nascita del terzo gruppo mondiale dell’auto – a seguito di una flessione nei risultati die delle difficoltà di entrambe le case automobilistiche in Cina. Confermando un’anticipazione del quotidiano Nikkei,hanno affermato oggi di essere in trattative per unao un’altra futura collaborazione, pur precisando che non è stata presa alcunadefinitiva. Le aziende si erano avvicinate quest’anno e in precedenza avevano annunciato piani per lavorare insieme sulle tecnologie di elettrificazione, cercando di condividere i costi di sviluppo.stanno lottando in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, dopo essere state colte di sorpresa dal rapido passaggio di quel paese ai veicoli elettrici e ai veicoli ibridi plug-in.