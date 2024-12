Hai un grande talento Amici 24 il big non risparmia applausi al giovane allievo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dentro la scuola dila tensione sale. A tenere banco è il pulizia gate. Nicolò ha formalmente richiesto a Anna Pettinelli di essere esonerato dall’obbligo di indossare la maglia, giustificando la sua posizione in quella che viene definita la “fascia gialla” dedicata agli addetti alle pulizie. Anna che ieri ha chiesto una sfida per quattro allievi. In un video messaggio era stata data lettura della sua lettera.>> “Maria, devi intervenire”.24, Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli: le accuse e la lite“Chiedo che venga dato credito a Nicolò e vadano messi in sfida Senza Cri, Daniele e Francesca. E Luk3 che per la redazione è messo addirittura peggio”. Insomma, Anna Pettinelli non perdona e vuole vedere tutti in sfida. Nel daytime di oggi è andata in scena anche in una gara di improvvisazione tra gli allievi di ballo.