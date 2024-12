Linkiesta.it - Gli ucraini sono ottimisti sulla guerra, e pessimisti sull’occidente

Da quasi tre anni il popolo ucraino difende sé stesso e l’Europa dall’aggressione criminale della Russia. Difende i confini del mondo occidentale da un vicino di dimensioni mastodontiche con ambizioni imperialistiche e l’obiettivo di russificare i territori vicini. Tre anni di resistenza non hanno fiaccato lo spirito degli, che nutrono ancora una grande speranza nel loro futuro. Ma in questo 2024 è diminuita sensibilmente la fiducia nel sostegno dell’Occidente alla loro resistenza, come rivela un sondaggio commissionato dal New Europe Center e condotto da Info Sapiens. «La maggior parte degliritiene che i loro partner non stiano facendo abbastanza per garantire la vittoria dell’Ucraina», si legge nel report. «Il numero di persone che credevano nell’efficacia della pressione occidentale per combattere la corruzione è leggermente diminuito.