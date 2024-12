Lanazione.it - Forza Italia accusa: "Aree pubbliche lasciate all’abbandono"

BASTIA UMBRA – "Percorsi pedonali abbandonati a loro stessi, segnali stradali illeggibili, mancanti, danneggiati o a terra, cestini gettacarte nelleverdi distrutti e non sostituiti, staccionate rotte e mai riparate, para pedoni a Bastiola danneggiati, abbattuti e mai ripristinati, elementi della pubblica illuminazione non funzionanti o addirittura pericolanti". Il coordinamento comunale diBastia Umbra e di Bastia Popolare lamentano così di come lebastiole abbiano urgente bisogno di manutenzioni ordinarie e straordinarie, sollecitando l’attuale amministrazione, a sei mesi dall’insediamento, a passare dalle parole ai fatti per mantenere le promesse elettorali. "Il percorso verde, danneggiato dall’ultima esondazione del Tescio – aggiunge l’ opposizione -, rappresenta una risorsa naturale molto importante per Bastia e, necessita di interventi sostanziosi.