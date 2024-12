Ilgiorno.it - Comune, sì al bilancio: “Spese per 4 miliardi ma troppi tagli statali”. Più fondi alla sicurezza

Milano, 18 dicembre 2024 . Inon sono mancati, ma ilpreventivo 2025 delconserva una notevole capacità sul fronte della spesa corrente: 3,9di euro. La manovra economica di Palazzo Marino ieri pomeriggio è arrivata al rush finale, dopo una maratona in aula iniziata il 2 dicembre. Poco più di un mese dopo l’approvazione della delibera in Giunta, lo scorso 7 novembre, il2025, gravato dal peso di oltre 20 mila emendamenti, quasi tutti della Lega, è stato approvato dal Consiglio comunale alle 21.16 di ieri con 26 “sì“ e 6 “no“. In aula erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, che ha votato a favore della manovra, e l’assessore alEmmanuel Conte. L’amministrazione comunale finanzia con risorse proprie un aumento di budget per la, il welfare e l’educazione, prevede la realizzazione di alloggi per l’affitto a prezzo calmierato e compensa ilo di spesa agli enti locali previsto dLegge finanziaria.