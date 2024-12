Dday.it - Chiusa la rete IPTV più vista in Italia. Si facevano pagare con bonifico: identificati 6000 clienti. Nella retata anche droga e pedopornografia

Leggi su Dday.it

La Guardia di Finanza ha portato a termine un’altra maxi operazione contro la pirateria. In custodia cautelare in carcere è finito un singolo individuo che ha guadagnato quasi un milione di euro in 4 anni con la sola, disinteressandosi della “privacy” dei suoiche sono stati. Durante la perquisizione gli agenti hanno scoperto che vendeva pure contenuti pedopornografici..