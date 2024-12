Thesocialpost.it - Allerta Meteo, tornano freddo e maltempo da giovedì sera: venerdì gelo, neve e venti forti

Sta per terminare la breve parentesi di alta pressione che ha portato giornate di sole e clima mite in alcune zone d’Italia. Tuttavia, ai bassi strati si sono registrate nebbie e temperature invernali, accentuate dalle inversioni termiche notturne. Ora si avvicina una nuova ondata diartico, che20 dicembre farà crollare le temperature in tutto il Paese, portando fortee nevicate abbondanti fino a bassa quota.Il peggioramento inizierà19 dicembre con piogge intense sulla Liguria orientale e sull’alta Toscana, oltre alle prime nevicate sulle Alpi occidentali, in Piemonte e Valle d’Aosta. Nel pomeriggio-, ilsi intensificherà con precipitazioni diffuse al Nord e sulle regioni tirreniche. In Toscana e nell’alto Lazio sono previsti nubifragi intensi, mentre piogge torrenziali colpiranno il confine tra Liguria, Emilia e Toscana.