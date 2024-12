Movieplayer.it - Uno Rosso diventa il film più visto su Prime Video con 50 milioni di spettatori dopo il flop nei cinema

Il vero successo per la commedia action natalizia con Chris Evans e Dwayne Johnson è arrivato con l'uscita in streaming, perera tutto calcolato.vs. streaming. Oggi come oggi non è detto che unche ha deluso le aspettative di incassi neinon possa avere la sua riscossa con l'arrivo in streaming. È questo il caso di Uno, action comedy natalizia interpretata dalle star Dwayne Johnson e Chris Evans.un passaggio deludente in sala, ilè approdato in streaming susuperando il record dei 50diglobali. Un vero 'miracolo di Natale' per la pellicola di Jake Kasdan costata oltre 250che al debutto al box office USA il mese scorso ha incassato .