Un convoglio umanitario dedicato a Riccardo Bonacina è partito per l’Ucraina

Uncon un’autoambulanza e beni di soccorso medici èmartedì 17 dicembre verso Kharkiv, sul fronte di guerra ucraino. L’iniziativa, dedicata al giornalista, fondatore della rivista Vita scomparso l’11 dicembre, è promossa da Associazione amicizia Italia Ucraina, L’Ukraine, Act4Ua, Mean, Croce Bianca Milano, Avis, Avo e Aido.«ci ha sempre sostenuto e, dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, ha condiviso le nostre iniziative di aiuto concreto a quel popolo», ricorda Carlo Assi, presidente dell’Associazione amicizia Italia Ucraina. «Abbiamo perciò chiesto alla famiglia se potevamo intitolare questa ennesima missione alla sua memoria».Angelo Moretti, portavoce del Movimento europeo di azione nonviolenta (Mean), gruppo di cuiè stato co-fondatore e con cui ha compiuto diversi viaggi in Ucraina, dice: «Anche dopo l’addio,non ha mai smesso di camminare; lo abbiamo salutato venerdì scorso, e già quattro giorni dopo ilè di nuovo in viaggio.