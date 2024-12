Quotidiano.net - Un anno a tutto gas per la Ferrari. Stellantis-governo: accordo in vista

MARANELLO (Modena) Come dottor Jekyll e mister Hyde. John Elkann indossa i panni di presidente della, società della galassia Exor, e per un giorno dimentica i dolori di. Grazie ai numeri 2024 del Cavallino, che ha definito "eccellenti" sia dal punto difinanziario che da quello della crescita del brand. Mentre i dolori dioggi finirsul tavolo del Mimit, dove ile il gruppo franco-italiano cercano unche traghetti il settore dell’automotive oltre la crisi di vendite e di fiducia sfociata nell’addio dell’ad Tavares. Per la casa di Maranello, quello che sta per chiudersi è stato undi sviluppo del business, che prepara le premesse per un 2025 vincente: "Insiamo costantemente orientati al futuro – ha detto Elkann – Ecco perché guardo con entusiasmo ai tanti progetti del prossimo: la primaelettrica, un team di Formula 1 che accoglie nuovi talenti e la coppia di piloti Charles e Lewis (Leclerc e Hamilton, ndr), la sfida nel mondo della vela.