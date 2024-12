Ilrestodelcarlino.it - Trascinato dall’auto dei rapinatori in fuga per recuperare 15mila euro. Il video diventa virale

Parma, 17 dicembre 2024 – Rintracciati i due autori di una rocambolesca truffa con rapina avvenuta di un imprenditore di Parma. L’uomo era stato raggirato dai due complici - un 40enne e un 50enne fuggiti nel Bresciano - che in un attimo di distrazione gli avevano rubatoin contanti. Ma l’imprenditore non si è perso d’animo e, nel tentativo dii soldi rubati, era rimasto aggrappato alla portiera dell'auto in, venendodalla vettura. Un automobilista di passaggio aveva filmato la scena e ileratosul web. Cosa è successoinLe indagini tra Parma e Brescia Cosa è successo Era il 13 dicembre e ora, a pochi giorni di distanza, i carabinieri hanno identificato e denunciato i dueche sembravano essersi dileguati nel nulla.