Torna da Maria De Filippi Stefano De Martino proposta accettata | dove lo vedremo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una bellissima notizia per il pubblico di Canale 5 è stata confermata nelle scorse ore.Deha deciso di fare ritorno daDeper un evento decisamente atteso. In poche ore, quando si è appreso tutto, la news è diventata virale e ora tutti vogliono sapere i particolari di questo nuovo incontro che sarà stato molto emozionante.OrmaiDeè un punto fermo di Rai 1 e, grazie al programma Affari tuoi, sta riscuotendo un successo forse impensabile alla vigilia. Ma non ha mai dimenticato chi lo ha reso famoso, ovveroDe. E la conduttrice Mediaset ha quindi voluto regalare ai telespettatori un altro momento straordinario e che non dimenticheranno facilmente.Leggi anche: “Mi ha messo la mano su.”.De, il gesto della concorrente ad Affari tuoiDeridaDeloPossiamo subito anticiparvi che, grazie alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, abbiamo saputo cheDeè rito in una delle trasmissioni di successo diDe