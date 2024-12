Bergamonews.it - Sunia elegge la nuova segreteria: quattro donne al fianco di Ezio Acquaroli

Bergamo. Oltre cinquant’anni di lotte per la casa, e ancora molto su cui lavorare: ildi Bergamo, il sindacato degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica della Cgil provinciale, dopo l’elne dialla carica di nuovo segretario generale lo scorso 21 novembre, ha da oggi anche una. Sono state elette all’unanimità, questa mattina, Francesca Cambareri e Adelaide Ferrari, che si uniscono ad Angela Calvi e Carmen Carlessi, già presenti nel precedente organismo. Ai lavori, che si sono svolti nella sede del sindacato di via Garibaldi, era presente anche Roberto Rossi, segretario organizzativo della Cgil provinciale.Della situazione abitativa a Bergamo e nella sua provincia, fra sfratti per morosità, difficoltà derivanti dalla carenza di politiche strutturali e nuove sfide poste dalla consistente riconversione di molte unità abitative in luoghi di accoglienza turistica, si è tornato a parlare questa mattina.