Speleologa intrappolata, Alex Bellini condanna la shitstorm contro Ottavia Piana

Adro, 17 dicembre 2024 – L’esploratoresi schieralo “ing” che si è scatenato nei confronti di, larimasta bloccata nell’Abisso Bueno Fonteno in seguito a una caduta. Lo fa con un post su Instagram, scritto questa mattina, martedì 17 dicembre, in cui un lungo testo accompagna una fotografia dell’antro sotto il Sebino e della “collega” rimasta vittima dell’incidente. La critica “Penso che la notizia di, laitaliana bloccata nella grotta, i soccorsi e il linciaggio mediatico raccontano più della nostra società che dellastessa – scrive– Questa vicenda mette in luce una società pronta a giudicare chiunque esca dai binari della normalità. Ma dietro questo giudizio si cela la società del ‘non rischio’, ossessionata dalllo e dalla prevedibilità e chi cerca di rompere questa bolla viene considerato irresponsabile”.