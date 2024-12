Lettera43.it - Secondo l’Unhcr entro giugno 2025 un milione di rifugiati tornerà in Siria

Con la caduta del regime di Bashar al-Assad, ci si aspetta che circa undini faccia ritorno in patria nei primi sei mesi del. La stima è delper il Medio Oriente e il Nord Africa, che per questo ha chiesto ai Paesi ospitanti di non procedere con i rimpatri forzati. A causa dei combattimenti che hanno portato alla fuga di Assad, semprele Nazioni Unite, almeno 374 milani hanno lasciato le loro case, aggiungendosi ai milioni fuggiti durante la guerra civile durata 13 anni. Se migliaia di persone hanno lasciato ladopo la vittoria dei ribelli, altrettante stanno già facendo risoprattutto da Libano, Turchia e Giordania. Molti Paesi europei – tra cui Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia, Grecia e Italia – hanno annunciato la sospensione delle domande di asilo.