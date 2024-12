Oasport.it - Sci alpino, 20 anni senza vittorie extra-europee nello slalom maschile! Il forte contrasto col settore femminile, aspettando Braathen…

Nella giornata di domenica 15 dicembre, Lucas Pinheiro Braathen ha realizzato una prepotente rimonta nella seconda manche dellodella Val d’Isere, risalendo dalla ventiseiesima alla quarta posizione. Per qualche minuto, si è potuto ipotizzare che i proverbiali stravolgimenti di classifica partoriti dalle gare disputate in quel contesto potessero porre fine a un digiuno ventennale. Così non è stato. Dunque, è doveroso affrontare un tema proposto dal weekend appena andato in archivio.Sono ormai trascorsi 20dall’ultima vittoria di uno sciatore non europeo. L’affermazione meno lontana nel tempo di un atleta che non affonda le proprie radici nel Vecchio Continente è infatti datata 13 dicembre 2004, quando Bode Miller si impose al Sestriere.Per la verità, se si parla die di trionfi non europei, si ragiona automaticamente sugli Stati Uniti.