Quotidiano.net - Rina selezionata per il progetto Hafeet Rail tra Emirati Arabi e Oman

, gruppo di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, è stato selezionato da Hassan Allam Construction e dalla sua controllata Kortech per supportare il, la ferrovia di oltre 300 chilometri che collegherà gliUniti e l', in qualità di system integrator, garantirà l'integrazione dei vari sottosistemi ferroviari, inclusi segnalamento, telecomunicazioni e tecnologie operative. Inoltre, la società supervisionerà l'applicazione del sistema di segnalamento delbasato sullo European Train Control System (Etcs) di livello 2, uno dei sistemi più avanzati al mondo per garantire sicurezza e affidabilità in tutte le operazioni.collegherà Abu Dhabi e Sohar, città dell'nella regione di al-Ba?ina, consentendo il trasporto di persone e merci in soli 100 minuti.