Sport.quotidiano.net - ’Puma’ Lumachi lascia il segno. Come Massa. Pantouvani e il vizio del gol che non passa

Leggi su Sport.quotidiano.net

La zampata del ‘Puma’ Giuliodà forza e tre punti d’oro alla Sancascianese. Una vittoria timbrata dall’attaccante e giocatore simbolo del club gialloverde che è andato acon un gran tiro da 25 metri e ha dato l’assist per il raddoppio al neo acquisto Yuri Fusi, che si è integrato nel migliore dei modi nel centrocampo. Sempre in attacco completano il tridente della formazione Top della settimana due fortissimi giocatori: il centravanti Focardi della capolista Resco Reggello e la seconda punta dell’Incisa, puntualmente ae trascinatori delle due compagini che stanno attraversando un eccellente momento. Nel Barberino Tavarnelle, che ha vinto 4-0 a Porta Romana, strano ma vero, il migliore in campo è il portiere Pupilli che ha negato in diverse occasioni con belle parate il gol ai fiorentini.