Ilgiorno.it - Primato in Alta Valle. Nasce la banca del tempo

Se averea disposizione è – a ragione – considerato un lusso, perché non "investire" nel proprio? È quello che si propone e propone ladeldi Valfurva, l’unica della provincia di Sondrio sebbene in passato esperienze simili siano state lanciate anche in. "Noi siamo gli unici ufficialmente inseriti come APS (associazione di promozione sociale) nel Registro Unico degli enti del Terzo Settore – sottolinea il referente Marco Compagnoni – e facciamo parte della Rete delle banche deldi Lombardia". Questa la parte istituzionale, molto più interessante quella umana, che nasca da sedici soci e amici che hanno deciso di fondare questaper "facilitare gli scambi tra persone, stare insieme, rafforzare il tessuto della comunità stessa coinvolgendo il maggior numero di volontari".